وزير التخطيط يدعو الشركات الكندية الى الاستثمار في البلاد

2019/12/03 | 22:52 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

استعرضَ وزيرُ التخطيط نوري صباح الدليمي، امس الثلاثاء، مع السفير الكندي أولريك شانون سبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكر بيان للوزارة تلقته “الصباح”، ان”الدليمي استقبل السفير الكندي لدى العراق والوفد المرافق له”، موضحا ان “اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين”.

ودعا الدليمي بحسب البيان “الشركات الكندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في عموم المحافظات، وتقديم الخبرات المتخصصة في مختلف قطاعات التنمية وفي مقدمتها القطاع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المكانية، ودعم الجهود الحكومية الساعية نحو تطوير القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتطوير الخبرات العراقية”.

من جانبه، اكد السفير الكندي استعداد بلاده للمزيد من التعاون المشترك مع العراق، لاسيما في ما يتعلق بالمشاركة في تمويل المشاريع الخدمية ومشاريع اعادة الإعمار، مشيداً بذلك بستراتيجية وجهود وزارة التخطيط لتحقيق التنمية في عموم البلد.

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