عباس علي العلي - أستقالة عادل عبد المهدي بداية حل ام بداية أزمة؟. ح1

2019/12/03 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي أستقالة عادل عبد المهدي بداية حل ام بداية أزمة؟.مما لا شك فيه أن الثورة التشرينية بدأت تحصد أولى ثمارها على الصعيد الواقعي والعملي وفرضت نفسها كفعل شعبي مؤثر وحاسم في رسم الواقع العراقي السياسي الجديد، هذا الحصاد طبيعيا وجاء متوافقا مع إرادة الثورة وإن تأخر لأسباب كثيرة لا مجال للخوض فيها ولكنها بالتأكيد يسجل لها أنتصارا ذي طعم خاص، هذا الأنتصار وبأبعاده الإقليمية والدولية سوف يترك أثر......

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