فاطمة ناعوت - الإنسانُ … مفتاحُ السرّ في دولة الإمارات

2019/12/03 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت لهذا هي الإمارات.لأن (الإنسانَ) وبناءه هو مفتاحُ السرّ في تلك المعجزة الحضارية المُسمّاة: "دولة الإمارات العربية المتحدة”.في عيدها الوطني الثامن والأربعين هذه الأيام، أقول لها بكل فخر بوجودها: "كلّ عام وأنتِ يا إماراتُ ملءَ الحضارة وملء التحضّر.”طفلةٌ صغيرة ركضت من مكانها المرسوم لها سلفًا في طابور الأطفال الذين اصطفّوا على الجانبين حول البساط الأحمر، لكي يصافحوا ضيفَ دولة الإمارات، ولي العه......

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