يونايتد يضع شرطاً صعباً لرحيل نجمه الى الريال

2019/12/03 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد وضع شرطًا لرحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا، لريال مدريد سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو بنهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيوافق على رحيل بوجبا لريال مدريد، إذا نجح في ضم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم ريد بول سالزبورج وهداف دوري الأبطال.

ومن المعروف أن وكيل بوجبا هو نفسه وكيل هالاند، وهو الإيطالي مينو رايولا.

وأشار التقرير إلى أن رايولا يسعى لنقل بوجبا من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، لذلك سيحاول مسؤولو اليونايتد الضغط على الوكيل الإيطالي من أجل حسم صفقة هالاند لصالحهم، مقابل الموافقة على رحيل بوجبا.

ويعتبر بوجبا هدفًا أساسيًا لزين الدين زيدان في ريال مدريد، حيث حاول ضمه الصيف الماضي، لكن مغالاة مانشستر يونايتد أفسدت الصفقة.

واشترط يونايتد وقتها الحصول على 150 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل لاعب الوسط الفرنسي.

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