الحديثي لـ واع: مستقبل الاتفاقية مع الصين ستحدده الحكومة القادمة

2019/12/03 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، ان مستقبل الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت بين العراق والصين في حكومة عبد المهدي ستحدده الحكومة القادمة.

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