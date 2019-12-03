2019/12/03 | 22:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق "النجف بايكرز" ينظم مسيرة في ساحة الاعتصام تعبيراً عن الحداد على الشهداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 22:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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