اتفاق سياسي في العراق ومشاورات حول تسمية رئيس حكومة جديد

2019/12/03 | 23:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفتْ مصادرُ نيابيةٌ عراقية عن اتفاقٍ بين الكتلِ السياسية في ما يَخُصُ مشروعي قانونَيْ الانتخاباتِ والمفوضية اللذين شددتْ عليهما المرجعيةُ الدينية وم...

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