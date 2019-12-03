2019/12/03 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئاسة الجمهورية تنفي رفض صالح المصادقة على قانون التقاعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئاسة الجمهورية تنفي رفض صالح المصادقة على قانون التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).