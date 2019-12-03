الحشد يتصدى لهجوم 'داعشي' بنينوى هو الثاني خلال 24 ساعة

2019/12/03 | 23:08 - المصدر: السومرية نيوز

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تصدت قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، لهجوم جديد شنه عناصر تنظيم "داعش" في قضاء الحضر جنوب الموصل.

وقال الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم جديد لتنظيم "داعش" الإرهابي على قاطع الحضر جنوب مدينة الموصل".

واضاف أن "عملية التصدي ماتزال مستمرة"، مشيرا الى ان "الهجوم الإرهابي هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة".





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