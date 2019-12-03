2019/12/03 | 23:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله من اخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض رئيس الجمهورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تنفي رفض صالح المصادقة على قانون التقاعد واعادته للبرلمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تنفي رفض صالح المصادقة على قانون التقاعد واعادته للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).