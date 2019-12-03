بوست.. رسلي المالكي

2019/12/03 | 23:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق هوايه اسمع كلام عن ترشيح سيادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لرئاسة الحكومة، واني اكلكم راح يفشل فشل ذريع بهاي الخطوة حتى وأن تقاعد ورشح..ليش؟ تعال اكلك ليش..سنة ١٩٣٩ كان ونيستون تشرشل وزير البحرية البريطانية، اندلعت الحرب العالمية الثانية، بعد سنة صار رئيس وزراء بريطانيا..خلال سنوات الحرب من […]

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