لأول مرة في كوردستان والعراق.. انشاء محطة لمعالجة المياه الثقيلة في دهوك

2019/12/03 | 23:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لأول مرة على مستوى اقليم كوردستان والعراق، قامت المديرية العامة لبلدية محافظة دهوك بتعاون من منظمتي GIZ و ACTED بافتتاح مشروع معالجة المياه الثقيلة في دهوك.

وقال المسؤول الاعلامي للمديرية العامة لبلدية محافظ دهوك امير اتروشي، لوسائل اعلام كوردية محلية، بعد قدوم عدد كبير من النازحين واللاجئين الى نحو 20 مخيما في حدود المحافظة ولان في المخيمات هناك نظم توزيع المياه والصرف الصحي وسرعان ما تمتلئ بالمياه ويتم التخلص منه عبر الصهاريج وينقل خارج المخيمات وتسكب مما يؤدي الى اضرار بالبيئة، تم افتتاح مشروع وحدة معالجة المياه الثقيلة بمساعدة منظمتين دولييتين في ناحية فايدة.

واوضح ان بلدية فايدة خصصت دونمين من الارض لهذا المشروع وبعد ان باشر المشروع بالعمل سيكون له تاثير ايجابي على البيئة لانه سيحافظ على نظافتها، مبينا ان هناك تحركا لاقامة مشروع مماثل في قضاء زاخو ولكن ليس هناك جواب من الجهات المعنية لحد الان.

واشار الى ان هذا المشروع يتكون من 4 وحدات وبقدرة معالجة 1100 متر مكعب من المياه الثقيلة، موضحا انه فضلا عن الحفاظ على البيئة فان للمشروع فوائد للزراعة وطريقة عمله سهلة وتكاليفه قليلة.

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