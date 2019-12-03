سعيد الكحل - رسالة إلى أعضاء المجلس العلمي الأعلى.

2019/12/03 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل السادة أعضاء المجلس العلمي الأعلى .تحية طيبة .يطيب لي أن أتوجه إليكم برسالتي هذه لأذكّركم ــ إن الذكرى تنفع المؤمنين ــ بمقاصد الشريعة الإسلامية التي لخصها قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة:185 .فأنتم بفتاواكم توقّعون عن الله تعالى وتواصلون الاضطلاع بالرسالة النبوية في بيان أحكام الشرع وشرح أمورالدين للعباد .وهذه مهمة جسيمة اعتبارا لتأثيرها على الفرد والمجتمع .......

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