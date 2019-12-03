التجهيزات الزراعية تتعاقد مع شركات عامة لنقل المواد الزراعية المستوردة

2019/12/03 | 23:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت شركة التجهيزات الزراعية، اليوم الثلاثاء، عقداً مع شركات النقل البري و البحري و السكك الحديد في وزارة النقل لنقل المواد الزراعية المستوردة من الموانئ إلى فروع الشركة في المحافظات.

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