رئاسة الجمهورية تنفي رفض الرئيس المصادقة على قانون التقاعد

2019/12/03 | 23:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله من اخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح المصادقة على قانون التقاعد الموحد وإعادته الى مجلس النواب.

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