2019/12/03 | 23:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

رشح قائد منتخبنا الوطني السابق، يونس محمود، اليوم الثلاثاء، المنتخب لتجاوز منتخب البحرين والتأهل لنهائي بطولة خليجي 24.

وقال محمود في تصريحات صحفية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفاح يحدد مفاتيح فوز العراق بخليجي 24) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفاح يحدد مفاتيح فوز العراق بخليجي 24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).