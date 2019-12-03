عملية استباقية للحشد الشعبي لتأمين عمق جزيرة نينوى

2019/12/03 | 23:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

نفذت قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي لواء ٣٣ ، اليوم الثلاثاء، عملية استباقية في قاطع عمليات نينوى تستهدف عمق جزيرة نينوى

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