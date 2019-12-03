مكتب صالح ينفي رفض الرئيس المصادقة على قانون التقاعد الموحد وإعادته الى البرلمان

2019/12/03 | 23:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، رفض الاخير المصادقة على قانون التقاعد الموحد وإعادته الى البرلمان.

وقال بيان للمكتب تلقته "الغد برس"، ان "ما تم تداوله من اخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض رئيس الجمهورية، برهم صالح المصادقة على قانون التقاعد الموحد وإعادته الى مجلس النواب".

واضاف "وفي الوقت الذي نؤكد عدم صحة هذه الاخبار جملةً وتفصيلاً، فإننا ندعو وسائل الاعلام الى الالتزام بدقة النشر في هذا الظرف الحساس والعصيب الذي تمر به البلاد".

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