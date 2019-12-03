2019/12/03 | 23:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس"، اليوم الثلاثاء، باصابة 13 متظاهر في حالة اختناق نتيجة احتكاك بين المتظاهرين والقوات الامنية ضمن مقتربات الاحرار.

واعلن مراسلنا عن "وجود ١٣ حالة اختناق واصابة، نتيجة احتكاك بين المتظاهرين والقوات الامنية ضمن مقتربات الاحرار".

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