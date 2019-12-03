مصدر: هناك امل بلحاق علاء عباس بموقعة البحرين

2019/12/03 | 23:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر في بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم ان علاء عباس قد يلحق بموقعة البحرين في نصف نهائي خليجي ٢٤.

وقال المصدر لـ "الغد برس" ان "علاء عباس اصابته كدمة في العضلة الخلفية"٠

وبين ان "هناك يومين يومين للمباراة وعودته ممكنة حيث سيخضع للعلاج وكذلك التشخيص"٠

وبين ان "مستشفى سبيتار في قطر ستكشف حجم الإصابة وامكانية مشاركته واردة الى الان"٠

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