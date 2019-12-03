الحشد الشعبي يداهم بعض المضافات والوديان لداعش في نينوى

2019/12/03 | 23:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها عمليات استباقية في قاطع عمليات نينوى لضرب الأماكن التي يستغلها داعش لمهاجمة القوات الأمنية.





وذكرت اعلام الحشد في بيان له تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي نفذ عملية استباقية في قاطع عمليات نينوى استهدفت عمق جزيرة نينوى المحاذية للحدود السورية".





وأضاف البيان، أن " القوات تمكنت خلال العملية من تطهير وتأمين قرى (الحسينية ، الإبراهيمية ، الدباج ، الشيخ يونس)، فيما اسفرت عن مداهمة وردم بعض المضافات والوديان التي كان يتخذها عناصر (داعش) مواقع آمنة للتحرك باتجاه القطعات الأمنية مستغلين وعورة الارض غير المستقرة".





وأكد البيان، أن" العملية انتهت بتحقيق الأهداف المرسومة لها".

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