2019/12/03 | 23:49 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 23:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).