“بالوثيقة”.. الحلبوسي يطلب من صالح ترشيح رئيس وزراء جديد خلال 15 يوماً

2019/12/03 | 23:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الثلاثاء، طلباً الى رئيس الجمهورية برهم صالح من اجل ترشيح رئيس وزراء جديد بغضون 15 يوماً.جاء ذلك وفقاً لوثيقة حصلت عليها “يس عراق”، كما جاء فيها ان البرلمان قبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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