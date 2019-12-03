المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ينفي رفض برهم صالح المصادقة على قانون التقاعد

2019/12/03 | 23:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ما تم تداوله من أخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح المصادقة على قانون التقاعد الموحد وإعادته إلى مجلس النواب.مؤكداً عدم صحة هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، داعياً وسائل الإعلام إلى الالتزام بدقة النشر في هذا الظرف الحساس والعصيب الذي تمر به البلاد.

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