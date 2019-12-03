سائرون : الاربعاء موعد نهائي لتقديم الكتل السياسية مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات

2019/12/03 | 23:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة سائرون، اليوم الثلاثاء، أن يوم غد سيكون آخر موعد لتقديم الكتل السياسية لمقترحاتها حول قانون الانتخابات.

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