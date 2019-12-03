القبض على داعشيين عملا بديوان الجند في الموصل

2019/12/03 | 23:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على اثنين من الارهابيين كانا يعملان بما يسمى ديوان الجند في مدينة الموصل.

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