أحمد صبحى منصور - الأسبوع الماضى أديت فريضة الحج فى أواخر الأشهر الحُرُم : رابعا :

2019/12/04 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور 1 ـ كان موعد السفر للحج هو العاشرة مساء الخميس 21 نوفمبر ، من مطار واشنطن الدولى ( دالاس ) بطائرة شركة يونايتيد الأمريكية الى ترانزيت فى مطار فرانكفورت ، ومنها الى مطار جدة بطائرة لوفيتهانزا ، لنصل اليوم التالى حوالى العاشرة مساءا .ثم المغادرة من جدة حوالى الساعة 2 صباح 28 نوفمبر الى فرانكفورت ومنها الى واشنطن الخميس 28 نوفمبر.2 ـ حجز لى ابنى حسام مقعدا متحركا يستعمله المرضى والعاجزون عن الس......

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