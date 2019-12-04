المهندس: لن نسمح بعودة داعش تحت أي ظرف

2019/12/04 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

نشرت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن اجتماع اليوم الخاص ببحث مشروع قانون الانتخابات.

وذكر بيان مكتب الحلبوسي، أن "رئيس مجلس النواب عقد اجتماعًا موسعًا ضم نائبي الرئيس

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء (03 كانون الأول، 2019) سقوط 5 صواريخ على قاعدة عين الأسد، في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية، في بيان موجز، أن "خمسة صواريخ سقطت داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار"، لافتة ا

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر امني في محافظة البصرة، الثلاثاء 3 كانون الاول 2019، عن تسجيل حالتي انتحار في منطقة الحوطة شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "فتاة في الخامسة عشر من عمرها انتحرت"، مبينا أن "س

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