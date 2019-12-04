بالوثيقة.. الحلبوسي يكلف صالح بتكليف رئيس وزراء جديد خلال 15 يوما

2019/12/04 | 00:11 - المصدر: العهد نيوز

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كلف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، رئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء جديد خلال 15 يوما".

وذكرت وثيقة حصلت عليها "العهد نيوز"، انه

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