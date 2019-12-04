بالوثيقة : الحلبوسي يخاطب صالح بتكليف رئيس وزراء خلال 15 يومآ

2019/12/04 | 00:16 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG-

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