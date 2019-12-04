مكتب صالح ينفي رفض الرئيس المصادقة على قانون التقاعد الموحد

2019/12/04 | 00:16 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، رفض الاخير المصادقة على قانون التقاعد الموحد وإعادته الى البرلمان.وقال بيان للمكتب تلقته /SNG/، ان “ما تم تداوله من اخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض رئيس الجمهورية، برهم صالح المصادقة على قانون التقاعد الموحد وإعادته الى مجلس النواب”.واضاف “وفي ...

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