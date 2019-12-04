يونايتد يساوم رايولا على حلم زيدان

2019/12/04 | 00:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد وضع شرطاً لرحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا، لريال مدريد سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو بنهاية الموسم.

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