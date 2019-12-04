الحلبوسي يكلف صالح بتكليف رئيس وزراء جديد خلال 15 يوما

2019/12/04 | 00:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، رئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء جديد خلال 15 يوما....

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