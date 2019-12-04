ارتفاع اسعار النفط وتنامي الآمال بشأن اتفاق اوبك

2019/12/04 | 00:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بأن تتفق منظمة أوبك وحلفاؤها على تخفيضات أكبر للإنتاج في اجتماع الأسبوع الجاري.

وذكرت "رويترز"،

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