اندلاع حريق داخل بناية قديمة في شارع الرشيد قرب غرفة تجارة بغداد

2019/12/04 | 00:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق داخل بناية قديمة في شارع الرشيد قرب غرفة تجارة بغداد.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه "تم اندلاع النيران داخل بناية قديمة في منطقة شارع الرشيد قرب غرفة تجارة بغداد:، لافتا الى ان "فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة بعمليات الاخماد".

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