2019/12/04 | 00:50 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة العراقية تتصاعد.. ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات.. مفوضية حقوق الإنسان تكشف: مقتل 433 متظاهرا حتى الآن.. وهيئة النزاهة العراقية تأمر باستدعاء وزير ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 00:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة العراقية تتصاعد.. ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات.. مفوضية حقوق الإنسان تكشف: مقتل 433 متظاهرا حتى الآن.. وهيئة النزاهة العراقية تأمر باستدعاء وزير ...) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة العراقية تتصاعد.. ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات.. مفوضية حقوق الإنسان تكشف: مقتل 433 متظاهرا حتى الآن.. وهيئة النزاهة العراقية تأمر باستدعاء وزير ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).