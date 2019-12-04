المدير العام للجمارك جنوبي العراق ينجو من محاولة اغتيال

2019/12/04 | 00:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الاربعاء ان مدير عام الجمارك الجنوبية حبيب الساري من محاولة اغتيال في محافظة البصرة الغنية بالنفط.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان الساري تعرض الى محاولة اغتيال نفذها مجهولون الا انه نجا منها من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

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