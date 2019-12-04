اردوغان يعزي الملك سلمان بوفاة أخيه

2019/12/04 | 01:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت الرياض أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلقى، الثلاثاء، اتصالا هاتفياً من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

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