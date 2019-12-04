2019/12/04 | 01:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الاربعاء، أن "مانشستر يونايتد وضع شرطاً لرحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا، لريال مدريد سواء في فترة الانتقالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونايتد يشترط ضم هالاند مقابل رحيل بوجبا الى الملكي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونايتد يشترط ضم هالاند مقابل رحيل بوجبا الى الملكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).