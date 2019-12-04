باحثون يطورون تقنية جديدة لإعادة النبض الى قلب الميت

2019/12/04 | 01:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

تمكن فريق من الجراحين في جامعة "ديوك" الأمريكية من إعادة النبض لقلب مريض بعد وفاته، ليتم استخدامه من قبل شخص آخر، يحتاج

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