رئيس البرلمان يخاطب رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال ١٥ يوما

2019/12/04 | 01:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما.

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