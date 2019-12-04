2019/12/04 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيويورك- مرسي أبو طوق النجف- كربلاء – عبدالحسين غزال وعامر طويريجي بدا المشهد في النجف اكثر تعقيدا بعد رفض اهالي الضحايا برصاص حراس مقبرة محمد باقر الحكيم اقامة مجالس العزاء قبل الاخذ بثأر ابنائهم الذين قتلوا في تظاهرات سلمية .
وسط دعوات بانسحاب ابناء العشائر من مليشيات الحشد الشعبي .
فيما قدمت ممثلة الامين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلة الأمم المتحدة تطلب أمام مجلس الأمن إيقاف الخطف وإلغاء المكاتب الاقتصادية في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وسط دعوات بانسحاب ابناء العشائر من مليشيات الحشد الشعبي .
فيما قدمت ممثلة الامين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلة الأمم المتحدة تطلب أمام مجلس الأمن إيقاف الخطف وإلغاء المكاتب الاقتصادية في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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