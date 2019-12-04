ممثلة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تطلب‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن إيقاف‭ ‬الخطف‭ ‬وإلغاء‭ ‬المكاتب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬العراق

2019/12/04 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬النجف‭- ‬كربلاء‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬وعامر‭ ‬طويريجي‭ ‬ بدا‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬اكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬اهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬برصاص‭ ‬حراس‭ ‬مقبرة‭ ‬محمد‭ ‬باقر‭ ‬الحكيم‭ ‬اقامة‭ ‬مجالس‭ ‬العزاء‭ ‬قبل‭ ‬الاخذ‭ ‬بثأر‭ ‬ابنائهم‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬سلمية‭ .‬وسط‭ ‬دعوات‭ ‬بانسحاب‭ ‬ابناء‭ ‬العشائر‭ ‬من‭ ‬مليشيات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ .‬فيما‭ ‬قدمت‭ ‬ممثلة‭ ‬الامين‭ […]

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