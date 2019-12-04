التقرير الأممي وثيقة إدانة تاريخية

2019/12/04 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام تقرير‭ ‬ممثلة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬فيه‭ ‬تفاصيل‭ ‬مهمة‭ ‬مؤلمة‭ ‬تجعل‭ ‬منها‭ ‬وثيقة‭ ‬ادانة‭ ‬لحقبة‭ ‬سوداء‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬،‭ ‬لعل‭ ‬أبرزها‭ ‬كلامها‭ ‬عن‭ ‬الفساد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬لمكافحته‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وكذلك‭ ‬المكاتب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬أثقلت‭ ‬المواطنين‭ ‬بأعباء‭ ‬مالية‭ ‬تذهب‭ ‬الى‭ ‬جيوب‭ ‬ذوي‭ ‬النفوذ‭ ‬في‭ ‬مليشيات‭ ‬تعمل‭ […]

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