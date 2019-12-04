تركيا‭ ‬ترفض‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬للاتفاق‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬ليبيا

2019/12/04 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬صالح‭ ‬عقيلة‭ ‬الى‭ ‬أمين‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬حول‭ ‬الازمة انقرة‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجة‭ ‬لاتفاق‭ ‬عسكري‭ ‬بحري‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الليبية‭ ‬يسمح‭ ‬لأنقرة‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بحقوق‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اليونان‭.‬ ولم‭ ‬تنشر‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬توقيعه‭ […]

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