2019/12/04 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رسالة من صالح عقيلة الى أمين الجامعة العربية حول الازمة انقرة- الزمان القاهرة- مصطفى عمارة رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء الانتقادات الموجة لاتفاق عسكري بحري مع حكومة الوفاق الليبية يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة تطالب بها دول أخرى من بينها اليونان. ولم تنشر تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ترفض الانتقادات الموجهة للاتفاق العسكري مع ليبيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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