كورية الشمالية تحتفل بافتتاح

2019/12/04 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

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احتفلت كوريا الشمالية، امس الثلاثاء، بإنجاز مشروع عمراني للزعيم كيم جونغ أون، عبارة عن مدينة جديدة بالقرب من "الجبل المقدس" حيث تدعي

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