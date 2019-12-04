التجهيزات الزراعية توقع عقدا مع شركات النقل البري والبحري والسكك لنقل المواد الزراعية

2019/12/04 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

وقعت شركة التجهيزات الزراعية، اليوم الاربعاء، عقداً مع شركات النقل البري و البحري و السكك الحديد في وزارة النقل لنقل المواد الزراعية

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