مانشستر سيتي يهزم بيرنلي في الدوري الإنكليزي

2019/12/04 | 01:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استعاد مانشستر سيتي توازنه بالتغلب على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور، في إطار الجولة الـ 15 من عمر البريميرليج.

محرز في الدقائق 24 و50 و68 و87 على الترتيب، فيما أحرز هدف بيرنلي، روبي برادي في الدقيقة 89.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة ليرتقي مؤقتًا إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الـ 11.

حصل مانشستر سيتي على ركلة ركنية في الدقيقة 6، نفذها دي بروين بطريقة خادعة بإرسال عرضية لأنجيلينو على حدود منطقة الجزاء، الذي سدد كرة مباشرة أكملها جيسوس في الشباك، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وحاول السيتي ترجمة استحواذه على الكرة بتسجيل الهدف الأول، من خلال انطلاقة دي بروين من وسط الميدان أنهاها بتسديدة أرضية قوية أمسك بها الحارس بوب.

وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 24، بعدما تلقى جيسوس الكرة على الجانب الأيسر وتقدم بها حتى دخل إلى منطقة الجزاء، ليسدد كرة متقنة في الزاوية البعيدة لم يتمكن بوب من التصدي لها.

وفي أول نصف ساعة، حرص بيرنلي على تضييق المساحات والاعتماد على الدفاع المحكم، دون تشكيل أي خطورة تذكر على الحارس إيدرسون.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32، وذلك بعدما أرسل دي بروين عرضية أرضية مميزة من الجانب الأيمن، وصلت إلى سترلينج الذي سدد لكن بوب تصدى للفرصة بنجاح.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 43، أرسل دي بروين بينية مميزة لبرناردو سيلفا في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة قوية تصدى لها ببراعة بوب، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 1-0.

وتمكن السيتي من قتل المباراة مبكرًا في الشوط الثاني، بعد

سلسلة من التمريرات، أرسل برناردو عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، سددها جيسوس بقوة بقدمه اليمني مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وتلاعب جيسوس بتاركوفسكي في الدقيقة 53 داخل منطقة الجزاء، وكاد أن يسجل الهاتريك، إلا أن تسديدته ذهبت بقليل إلى جوار القائم.

وحاول دي بروين مباغتة بوب، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58، إلا أن تسديدته ذهبت أعلى العارضة.

وجاء الظهور الهجومي الأول لبيرنلي في الشوط الثاني، عبر مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61، سددها ماكنيل، إلا أن إيدرسون تصدى لها بنجاح.

وأطلق رودريجو رصاصة الرحمة على بيرنلي، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68، بعدما تابع كرة مرتدة من دفاعات بيرنلي، ليطلق صاروخية من خارج منطقة الجزاء، معلنًا تقدم السيتي بثلاثية نظيفة.

وأجرى جوارديولا، التبديل الأول للسيتي بنزول رياض محرز على حساب سترلينج في الدقيقة 72، وتبعه بالتبديل الثاني في الدقيقة 80 بنزول فودين على حساب دي بروين.

وحاول أنخيلينو تدوين اسمه في مهرجان الأهداف، بتسديدة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 85، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم.

وسجل محرز الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 87، بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك بوب.

وتمكن بيرنلي من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 89، بعدما تابع برادي كرة مرتدة من دفاعات السيتي داخل منطقة الجزاء، ليسدد في سقف الشباك، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة 4-1.

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