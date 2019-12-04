عباس علي العلي - أستقالة عادل عبد المهدي بداية حل ام بداية أزمة؟. ح2

2019/12/04 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الحصلة النهائية من كل ما تقدم أصبح السيد عبد المهدي عبء ثقيل على إدارة الدولة ونجاح مسيرتها بالشكل الذي يلبي رغبات مواطنيها، وأصبح البحث شعبيا عن حل أمر واقعي بعد تراكم الخيبة والخذلان له من قبل الطبقة السياسية الحاكمة وممن هم ورائها، كما أصبحت الحرب الباردة التي تجري على أرض العراق بحاجة إلى أمرين، أما إشعالها وحسم الأمر على وجه واحد حتى يتخلص الشعب العراقي من التجاذبات التي حطمت بنيان دولته، أو ......

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