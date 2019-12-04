ضحايا واصبات بسقوط قذيفة هاون بريف حلب الجنوبي في سورية

2019/12/04 | 02:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سورية

استشهد طفل وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف مناطقهم في ريف حلب الجنوبي من قبل المجموعات المسلحة.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" عن

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