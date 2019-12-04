موسكو تحول منظومة

2019/12/04 | 02:15 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، أن "الخبراء في البلاد يعملون على إدخال تعديلات كبيرة على منظومات “بانتسير” الشهيرة للدفاع الجوي".

وتبعا للوزارة

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